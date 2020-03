Parket vordert 15 maanden cel voor 15 winkeldiefstallen Wouter Hertogs

04 maart 2020

12u36 0 Drogenbos Een man die vijftien winkeldiefstallen pleegde riskeert 15 maanden cel. In september 2019 had hij nog veertien maanden cel gekregen voor een reeks andere winkeldiefstallen. “Ons sociaal vangnet schiet voor mijn cliënt schromelijk tekort”, klonk het bij de verdediging.

V.B., werd op 11 januari op heterdaad betrapt bij een winkeldiefstal in de Dreamland-winkel in Drogenbos. Hij haalde er een bluetooth-luidspreker uit zijn verpakking en probeerde ermee naar buiten te wandelen zonder te betalen, maar werd door de winkeldetective tegengehouden. In de weken voordien, sinds 4 november, had V.B. al veertien keer toegeslagen in andere Dreamland- en Colruyt-vestigingen. Dat terwijl hij in september nog tot 14 maanden cel was veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Het bleek ook niet zijn eerste veroordeling te zijn. Zelf verklaarde de man tegen de politie uit noodzaak gestolen te hebben. “Ik ben dakloos omdat mijn moeder mij aan de deur heeft gezet. De buit heb ik verkocht voor eten en onderdak.”

Het parket vorderde ditmaal een celstraf van 15 maanden. De verdediging pleitte voor enige mildheid. “Mijn cliënt heeft vooral hulp en begeleiding nodig, maar helaas is er geen enkele organisatie of vereniging waar hij terechtkan”, klonk het. “Ons sociaal vangtnet schiet op dit punt schromelijk tekort.” Uitspraak op 16 maart.