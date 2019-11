Overvaller slaat twee keer op vijf dagen toe in dezelfde apotheek in Drogenbos Bart Kerckhoven

13 november 2019

13u54 3 Drogenbos Een man is er in Drogenbos in geslaagd om op vijf dagen tijd twee keer dezelfde apotheek te overvallen. De feiten speelden zich eind oktober af maar raakten nu pas bekend.

De dader sloeg telkens toe in apotheek Devaphar op de Sterstraat in Drogenbos. De gemaskerde man dook een eerste keer op aan de apotheek op vrijdag 25 oktober omstreeks 18.45 uur. Hij stapte binnen en bedreigde de verantwoordelijke met een handvuurwapen. Zijn slachtoffer moest meteen de kassa leegmaken. Nadien sloeg de overvaller te voet op de vlucht. Vreemd genoeg had de man het lef om nauwelijks vijf dagen later terug te keren naar de apotheek. Op woensdag 30 oktober trok hij op hetzelfde tijdstip naar de apotheek. Daar was intussen een beveiligingssysteem in werking waardoor de man moest aanbellen om binnen te geraken. Maar uiteindelijk slaagde hij er toch om de deur te openen en eiste hij opnieuw het geld van de kassa. In beide gevallen kon de man een geldsom buit maken en te voet wegvluchten. De politie van de zone Rode (Sint-Genesius-Rode-Drogenbos-Linkebeek) is een onderzoek gestart. De man is voorlopig spoorloos. Bij de overvallen geraakte gelukkig niemand gewond. In het verleden was de apotheek al vaker het doelwit van overvallers tot de uitbaters fors investeerden in camerabewaking en andere veiligheidssystemen.