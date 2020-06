Opmerkzame buur helpt drie dieven op werf inrekenen Tom Vierendeels

21 juni 2020

13u24 3 Drogenbos De lokale politiezone Rode heeft dankzij een alerte buurtbewoner drie dieven kunnen arresteren. Ze waren materiaal op een werf in Drogenbos aan het verzamelen. Na verhoor mochten ze beschikken.

Een buurtbewoner alarmeerde donderdagnacht rond 1 uur de politie toen hij beweging opmerkte op een werf langs de Grote Baan in Drogenbos. De politie snelde ter plaatse en kon inderdaad drie personen aantreffen die lustig een bestelwagen aan het volladen waren met materiaal dat op de werf lag. Bij verdere controle bleek het om twee Roemenen en één Oekraïner te gaan. Die laatste zou illegaal in het land verblijven. Het parket Halle-Vilvoorde besliste om het trio in snelrecht te dagvaarden voor de correctionele rechtbank waardoor ze na hun verhoor mochten beschikken.