Oplossing voor voedselverspilling: buurtrestaurant serveert maaltijden aan 1 euro Bart Kerckhoven

15 november 2019

09u56 0 Drogenbos In Drogenbos werd deze week het nieuwe Buurtrestaurant plechtig geopend. Daar kunnen inwoners goedkoop een lekkere en gezonde maaltijd eten. Door giften van onder andere supermarkten kost een maaltijd amper 1 euro.

OCMW-voorzitster Valérie Cogels en schepen van Sociale Zaken Myriam Claessens werkten samen voor het project. Elke woensdagmiddag tussen 11.30 uur en 14.00 uur kan iedereen een maaltijd eten in zaal De Regenboog op de Grote Baan 234A in Drogenbos. Het buurtrestaurant werkt met gratis voedselgiften en dus kosten de maaltijden amper 1 euro. Supermarkten als Aldi, Carrefour en Cora maar vzw Freego, rust- en verzorgingstehuis ‘Les Trèfles’, barista Ismaël en anderen helpen mee zodat er voldoende voorraad is. De maaltijden worden klaargemaakt door vrijwilligers. Intussen worden zo al wekelijks een zestigtal maaltijden geserveerd. “Met dit initiatief willen we voedselverspilling tegengaan, sociale contacten versterken en gezonde, betaalbare maaltijden aanbieden”, aldus schepen Myriam Claessens.