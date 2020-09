Oplettende buurman betrapt klungelige inbrekers in containerpark Wouter Hertogs

28 september 2020

17u08 0 Drogenbos Drie Roemenen riskeren 12 maanden cel voor een inbraak in het containerpark van Drogenbos. Eerst trachtten ze de politie nog met een kluitje in het riet te sturen maar dit deden ze zo onhandig dat ze toch gearresteerd werden.

De drie gingen in de nacht van 18 op 19 juni te werk als regelrechte amateurs. Aan de achterkant van de werf hadden ze het hek kunnen openen. Vervolgens laadden ze 6 betonplaten en een resem kabels in hun voertuig. Erg subtiel gingen ze echter niet te werk. Ze maakten zoveel lawaai dat een buurtbewoner zich afvroeg wat er gaande was. Hij keek door zijn raam en zag het trio duchtig inladen. Hierop alarmeerde hij de politie die hen op heterdaad kon betrappen. Op de vraag wat ze daar aan het doen waren, hadden ze echter een passend antwoord klaar. Of althans, dat dachten ze. “Een van ons werkt hier. Zijn baas vroeg ons dit materiaal op te laden”, klonk het. Gezien het nachtelijke uur vonden de agenten dit best vreemd. Daarom vroegen ze de gsm-nummer van die baas, waarop de drie meteen door de mand vielen. Hun advocaat verzocht niettemin om een straf met uitstel. “Ze hebben amper schade aangericht, het was een eenmalige misser”, pleitte hij. Of hij zijn slag thuishaalt weten we op 26 oktober.