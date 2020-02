Ongeval aan druk op- en afrittencomplex van R0 in Drogenbos Tom Vierendeels

27 februari 2020

20u01 0 Drogenbos Een man is donderdagavond lichtgewond geraakt bij een ongeval aan de op- en afritten van de R0 in Drogenbos. Grote verkeershinder bleef uit.

De man botste met zijn Volkswagen T-Roc tegen de verhoging in het midden van de Verlengde Stallestraat. Dat gebeurde op het zeer drukke kruispunt met de Grote Baan. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is niet duidelijk. De schade is groot, maar de man zou gelukkig enkel lichtere verwondingen hebben opgelopen. Bij de hulpdiensten valt te horen dat hij niet naar het ziekenhuis overgebracht diende te worden. De impact op het sowieso al drukke verkeer op die locatie bleef beperkt.