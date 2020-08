Omgeving rond Paul Gilsonlaan en Shopping Cascade wordt stevig aangepakt: “Problemen met overstromingen worden verleden tijd” Tom Vierendeels

25 augustus 2020

18u16 0 Drogenbos De gemeente Drogenbos gaat samen met de provincie Vlaams-Brabant en Farys de Paul Gilsonlaan, de nabijgelegen bedrijvenzone en de woonwijk Boomgaardwijk aanpakken. In die laatste moet de leefbaarheid naar omhoog met onder meer een nieuwe in- en uitgang van Shopping Cascade. Naast wegenis en rioleringswerken zal er ook aandacht zijn voor een groene buffer met het Brussels gewest.

“Voornaamste aanleiding van de werken is het feit dat Brussel werk had gemaakt van de heraanleg van de laan op hun grondgebied”, vertelt Marc Vettori (Drogenbos Plus-LB), schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening. “Daar zitten we overigens met een gek gegeven. Het stuk Paul Gilsonlaan waarvan nu sprake bevindt zich tussen de gewestweg op Brussels grondgebied en eentje op Vlaams gebied. Voor ons niet logisch en we vroegen de Vlaamse overheid al om van de Gilsonlaan ook een gewestweg te maken. Daar gingen ze niet mee akkoord, die beslissing past binnen hun strategie om meer en meer gewestwegen over te hevelen naar de gemeenten.”

En dus moet Drogenbos zelf instaan voor de werken. “En dat doen: we zullen vooral werk maken van de riolering”, luidt het. “Het gaat om een wijk die in het verleden al twee of drie keer geconfronteerd werd met overstromingen. Daarom zullen we dit in overleg met Farys ook aanpakken.”

Druk uit Brussel

Nog een aspect: de druk van Brussel wegnemen. “Die druk is enorm”, knikt Vettori. “We voelen dit ook heel erg aan Nemo 33 (het op een na diepste zwembad ter wereld red.). Zij wilden eerder al uitbreiden, maar die plannen gingen niet door. Een stuk grond in de buurt kwam te koop te staan en ook wij wilden die ruimte verwerven, maar het bod van het Agentschap Wegen & Verkeer was hoger. Samen willen we daar nu een groene buffer tegen Brussel aanleggen, mogelijk in samenwerking met het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Bedoeling is de Boomgaardwijk hierbij ook de beschermen.”

Om de leefbaarheid in de wijk te verhogen komen er ook aanpassingen. “Tot het shoppingcentrum is ook een toegangsweg vanaf die wijk en dat was niet meer leefbaar”, klinkt het. “Bewoners konden zelfs hun wijk niet meer uit. De politie vroeg zelfs al naar een extra uitgang door middel van een burgemeestersbesluit. Het was enkele maanden zo hectisch dat bezoekers de parking zelfs via het gras verlieten. Daarom zal de ontsluiting alleen nog maar via de andere kant kunnen gebeuren.”

Al twee keer hebben we het eenrichtingsverkeer kunnen uitstellen bij de bevoegde ministers, maar onlangs kwamen mensen van de MIVB ons daarover spreken op het college. Ze willen op z’n minst een testfase Marc Vettori (Drogenbos Plus-LB)

Eenrichtingsverkeer

Nog meer druk vanuit Brussel komt van de MIVB. “Zij willen dat de Neerstallesteenweg tussen de Ruisbroeksesteenweg en de Verlengde Stallestraat eenrichtingsverkeer wordt”, weet de schepen. “Al twee keer hebben we dit kunnen uitstellen bij de bevoegde ministers, maar onlangs kwamen mensen van de MIVB ons daarover spreken op het college. Ze willen op z’n minst een testfase. Ze gaan daar nogal snel door de bocht aangezien deze plannen nooit van in het begin besproken zijn geweest en wij dat via de Brusselse pers moesten vernemen. Dat is dus allesbehalve correct verlopen.”

Bedrijvenzone

Tot slot zal ook de bedrijvenzone aan de Paul Gilsonlaan worden aangepakt. Momenteel is dat een lappendeken van tal van firma’s waarbij soms zelfs geen duidelijkheid meer is wie waar gelegen is. Dat veroorzaakte enkele jaren geleden bij een groot gaslek al problemen. “Maar hierover is er weinig concreet”, besluit de schepen. “Over anderhalve maand komen we over deze plannen nog eens samen met verschillende partners en dan zal alles ook wat concreter zijn.”