Nieuw buurtrestaurant serveert maaltijden aan één euro Bart Kerckhoven

06 augustus 2019

15u59 1 Drogenbos Het gemeentebestuur van Drogenbos en het OCMW openen eind september een buurtrestaurant. Daar kunnen mensen voor amper 1 euro een maaltijd eten die klaargemaakt wordt door vrijwilligers.

“Alle maaltijden worden bereid met gekregen of onverkochte producten”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Het project heeft verschillende doelen: de strijd tegen verspilling, het eten van een verse evenwichtige maaltijden, sociale contacten aanmoedigen tussen alle generaties, werkzoekenden samenbrengen met beroepsmensen uit allerlei sectoren, enzovoort.”

De gemeente is nu nog op zoek naar vrijwilligers die de ingrediënten ophalen bij de leveranciers waarmee gewerkt wordt. Ook mensen die willen koken en helpen tijdens de maaltijden zijn nog nodig.

Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Stephanie Walravens via stephanie.walravens@ocmw-drogenbos.be of per telefoon op 02/334.72.32.