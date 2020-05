Mondmaskers worden vanaf zaterdag aan huis gebracht in Drogenbos Bart Kerckhoven

14u20 0 Drogenbos De inwoners van Drogenbos mogen vanaf zaterdag 16 mei een mondmasker bij hen thuis verwachten. De levering van de ongeveer vierduizend mondmaskers gebeurde donderdagavond.

“De bedeling kan over meerdere dagen gespreid worden”, laat de gemeente Drogenbos weten. “De mensen die de mondmaskers bedelen, zullen iedereen een enveloppe geven met één herbruikbaar mondmasker voor elk lid van het gezin ouder dan 3 jaar dat ingeschreven staat op uw adres.” Wie niet thuis is, kan later de mondmaskers oppikken. “Wij organiseren een inhaaldag waarbij één persoon uit het gezin de maskers voor het hele gezin kan komen halen”, klinkt het nog.