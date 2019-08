Minister Weyts klasseert restaurant als monument… tegen de zin van de uitbaters: “Anders houden we straks geen erfgoed meer over” Bart Kerckhoven

19 augustus 2019

18u27 3 Drogenbos Tegen de zin van de huidige eigenaars in laat Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) het Estaminet Au Cher Ami beschermen als monument. “Als individu kan je met waardevolle historische gebouwen niet zomaar doen wat je wil”, aldus Weyts. “De Vlaamse overheid moet waardevol erfgoed beschermen, anders houden we straks niets meer over.”

In Estaminet Au Cher Ami op de hoek van de Sterstraat en de Grote Baan is tegenwoordig het restaurant ‘Kzeg a Moda gevestigd. Eigenaars Serge en Philippe De Falco schrokken eind vorig jaar toen ze hoorden dat toenmalig Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) het gebouw wilde beschermen. intussen is het openbaar onderzoek afgelopen en heeft Bourgeois’ opvolger Ben Weyts beslist om zowel de buitenkant als het café-interieur te beschermen.

“Een fraai staaltje van onze eeuwenoude café-cultuur”, zegt Weyts. “Dit is nog een echt authentiek dorpscafé”. Dat de eigenaars niet opgezet zijn met de bescherming vindt Weyts geen reden om de bescherming af te blazen. “Erfgoed is van de hele gemeenschap”, zegt Weyts. “Als individu kan je met waardevolle historische gebouwen niet zomaar doen wat je wil. De Vlaamse Overheid moet waardevol erfgoed beschermen, anders houden we straks niets meer over. Daarom bescherm ik dit waardevol gebouw, met een interieur van bijna 100 jaar oud, desnoods tegen de zin van de huidige eigenaars”.

In het gebouw is volgens de Vlaamse overheid al meer dan anderhalve eeuw zonder onderbreking een café gevestigd. “De eerste vermelding van een herbergierster in ‘Au Cher Ami’ dateert al uit 1865”, aldus Onroerend Erfgoed. “In 1876 wordt ook de danszaal vermeld. Het goed bewaarde estaminet is aan de buitenkant een schoolvoorbeeld van een landelijke herberg uit de negentiende eeuw, met een omhaagd voorplein. Het authentieke interieur dateert dan weer uit de vroege jaren twintig: de typische houten banken en lambrisering, een fraaie glazenkast, een volledig bewaard toogmeubel, ingewerkte spiegels, een vloer met kenmerkende zwart-wittegels. De vakman die de toog vervaardigd heeft was zo trots op zijn werk dat hij een koperen naamplaatje aanbracht op de tapkast. Het café-interieur werd dus gesigneerd, wat erg zeldzaam is.”

De uitbaters van ‘Kzeg a Moda hebben uiteindelijk nooit bezwaar ingediend tegen de aanvraag tot bescherming. “We zijn nog steeds niet blij met die bescherming”, zegt Serge De Falco. “Maar ik heb intussen gepraat met een aannemer die gespecialiseerd is in restauraties van zo’n gebouwen en ik heb begrepen dat er ook voordelen zijn dankzij de subsidies die we kunnen aanvragen. Maar de toekomst zal uitwijzen of die bescherming een goede zaak zal zijn. We waren alleszins niet van plan om hier grote veranderingen te doen dus de minister kan gerust zijn.”