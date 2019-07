Marc Vettori (Drogenbos Plus-LB) keert terug in het schepencollege Bart Kerckhoven

04 juli 2019

Marc Vettori (Drogenbos Plus-LB) keert terug in het schepencollege van Drogenbos. Vettori was vorige legislatuur ook al schepen en was de vierde verkozene op de lijst van burgemeester Alexis Calmeyn. Maar omdat die niet benoemd werd door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) kon Vettori zijn mandaat als schepen niet verder zetten. Nu de Raad van State de beslissing van Homans vernietigde kan Vettori wel opnieuw aantreden. Vettori, die in het dagelijkse leven aan de slag is bij watermaatschappij Vivaqua, kreeg na de verkiezingen vorig jaar al de bevoegdheden Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunningen en Openbare Werken.