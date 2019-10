Man betaalt in plaats van 57.000 euro slechts 2 euro voor Range Rover WHW

14 oktober 2019

14u53 0 Drogenbos Een man die verdacht wordt van oplichting riskeert 18 maanden cel. Hij kocht een Range Rover voor 57.000 euro maar betaalde slechts....2 euro.

In september van vorig jaar kwam de man overeen met een autoverdeler in Drogenbos om een tweedehands Range Rover over te kopen voor 56.890 euro. Op 20 september bood hij zich aan om de wagen op te halen. Omdat er nog geen cent overgeschreven was weigerde de verkoper dit logischerwijze. Een hele dag bleef de man wachten aan het bureau van de zaakvoerder maar toen er tegen sluitingsuur nog geen overschrijving was gebeurd moest hij zonder Range Rover vertrekken. De dag erna bood hij zich voor dag en dauw aan bij de garage. De zaakvoerder was nog niet aanwezig en de man maakte het aanwezige personeel wijs dat ‘alles in orde was’. Hij haalde de sleutel uit het bureau van de zaakvoerder en koos het hazenpad met de wagen. De politie werd erbij gehaald en de gedupeerde verdeler diende klacht in.

2 euro

De auto werd geseind. Met succes, want op 14 oktober werd de man tegengehouden in Antwerpen. Ondanks dat hij een printscreen van de overschrijving toonde werd de wagen toch in beslag genomen. De autoverdeler uit Drogenbos werd opgebeld en de aap kwam uit de mouw. De man bleek inderdaad een overschrijving gedaan te hebben. “Alleen bedroeg het bedrag slechts 2 euro”, aldus het parket, dat een effectieve celstraf van 18 maanden vorderde. . De man bleek bovendien in Frankrijk al veroordeeld te zijn geweest voor oplichtingspraktijken. Hij kwam niet opdagen op zijn rechtszaak. Uitspraak op 14 november.