Laatste loodjes voor werken Brusselse Ring: Verkeer moet maandag over twee versmalde rijstroken Bart Kerckhoven

05 juli 2019

12u36 0 Drogenbos Maandag 8 juli wordt er nog een laatste dag gewerkt in de middenberm van de Brusselse Ring tussen Woutersbrakel en Vorst. Het verkeer moet die dag wel over twee in plaats van drie versmalde rijstroken omdat alle signalisatie dan weggehaald wordt.

“Door de lange werfzone is het niet mogelijk om alle tijdelijke wegmarkeringen en de signalisatie op één nacht te verwijderen”, laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten. “Daarom wordt maandagochtend al gestart met de voorbereidingen voor het verwijderen van de markeringen. Tussen 9 uur en 16 uur wordt er daarom een extra rijstrook, het snelle rijvak tegen de middenberm, ingenomen en moet het verkeer op de binnenring, richting Groot-Bijgaarden, over twee in plaats van drie versmalde rijstroken rijden. In de nacht van maandag 8 juli op dinsdag 9 juli verwijdert de aannemer tenslotte de tijdelijke wegmarkeringen en de signalisatie zodat het verkeer op de binnenring vanaf dinsdagmorgen opnieuw over drie volwaardige rijstroken beschikt.”

Een aannemer was er sinds 15 mei aan de slag om er over een afstand van dertien kilometer tussen Woutersbrakel en Vorst nieuwe LED-verlichting te plaatsen en de stalen vangrails te vervangen door veiligere betonnen veiligheidsstootbanden.