Juf Sonia (64) gaat na 26 jaar met pensioen, en dus maken leerlingen De Wonderwijzer een erehaag van aan haar voordeur tot op school Bart Kerckhoven

03 december 2019

12u21 10 Drogenbos Basisschool De Wonderwijzer in Drogenbos wuifde op indrukwekkende wijze Juf Sonia Maes (64) uit. De kinderen vormden een erehaag vanaf haar huis tot op de speelplaats van de school. 26 jaar lang stond ze in voor de opvang binnen de schoolmuren. “Het voelde voor mij nooit als werken aan”, vertelde Sonia geëmotioneerd.

En of ze in De Wonderwijzer hun juf Sonia zullen missen nu ze gepensioneerd is. Ze stond 26 jaar lang in voor de voorschoolse opvang, in de volksmond gekend als ‘de bewaking’, maar ook tijdens de middag konden ze op haar rekenen wanneer de warme maaltijden werden geserveerd en de boterhammen op tafel kwamen in de refter. Zelfs in de schoolvakanties was ze van de partij.

Juf Sonia woont tegenover de school

Een groot feest wilde ze niet, maar directeur Manu Coone en zijn team wilden haar niet zonder passend eerbetoon laten gaan. “Ik moest vanochtend om 6.30 uur nog wegduiken toen ik op school arriveerde”, lacht Manu. “Het licht floepte plots aan bij Sonia toen ze de vuilniszak buitenzette.” Sonia, die tegenover de school woont, valt meteen in. “Ik heb echt niets gemerkt”, bekende ze. “Dit is al wat te veel van het goede. Ik beef zelfs helemaal.” (lacht)

Een kleie ontbijt stond klaar voor haar allerlaatste shift. Maar dat bleek niet de enige verrassing te zijn. Alle kinderen van De Wonderwijzer vormden net voor de middag een erehaag van bij haar thuis aan de overkant van de school naar de speelplaats. De tranen rolden over Sonia’s wangen toen ze luid toegejuicht naar de school stapte. Op de speelplaats weerklonk nadien ‘Les Lacs du Connemara’ van Michel Sardou. Juf Sonia poetst graag en dus zwaaide iedereen met vaatdoeken enthousiast in de lucht.

Ik kwam hier nooit werken want het was voor mij een tweede thuis. Ik heb eigenlijk een voor- en een achtertuin. Als er een alarm afging op school ging ik kijken en ik had ook altijd alles gezien Juf Sonia

“Dit doet plezier”, zegt Sonia. “Ik kwam hier nooit werken want het was voor mij een tweede thuis. Ik heb eigenlijk een voor- en een achtertuin. Als er een alarm afging op school ging ik kijken en ik had ook altijd alles gezien.”

Elk jaar contract van 10 maanden

26 jaar geleden ging ze aan de slag op De Wonderwijzer. Voordien was ze enkele jaren thuis gebleven om de kinderen op te voeden na een carrière van tien jaar bij de toenmalige RTT. “Ik deed dat niet zo graag”, vertelt Sonia. “Ik was geen bureaumens. Puur toeval bracht me hier. Ik zat in de ouderraad wanneer er hier een computerlokaal ingehuldigd werd. Mijn kinderen zaten toen al in het middelbaar en Marie-Rose, die toen de opvang deed, sprak me aan of ik dat niet zag zitten. Ik kende haar niet maar nadien zijn we wel hele goede vriendinnen geworden. Ik had nooit gedacht dat ik hier 26 jaar zou blijven. Elk jaar kreeg ik een contract van tien maanden. Uiteindelijk ben ik blij dat ik hier zo lang kon blijven.”

De laatste dag voelt dan ook wat vreemd aan. “Ik ga het hier toch wel missen en het doet zelfs wat pijn dat ik nu afscheid neem”, zegt ze. “Maar ik ga de school wel nooit in de steek laten. Ik ben aangesloten bij de vriendenkring van De Wonderwijzer. Ik heb hier veel te veel mooie momenten beleefd. Ik heb in mijn leven twee hele mooie periodes beleefd. Dat was de tijd dat mijn kinderen opgroeiden en mijn tijd hier op school.”