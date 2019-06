Intradura neemt maatregelen tegen hittegolf: afvalophaling start volgende week uurtje vroeger Bart Kerckhoven

21 juni 2019

10u54 10 Drogenbos Afvalophaler intradura neemt maatregelen tegen de hitte voor de werknemers. Volgende week rijden de afvalophalers een uurtje vroeger uit.

Er wordt een hittegolf voorspeld volgende week met temperaturen die vlot boven de dertig graden zullen gaan en daarom neemt de afvalophaler extra voorzorgsmaatregelen. Vanaf maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 juni worden de ophalingen met een uur vervroegd. Intradura haalt het afval op in Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel.

“Om de namiddaghitte zoveel mogelijk te vermijden, starten onze ploegen de hele week om 5u in plaats van om 6u ‘s morgens. Onze ophalers moeten met de nodige veiligheidskledij zoals handschoenen en veiligheidsschoenen, zwaar werk uitvoeren. Met dit weer is dat in de namiddag niet meer verantwoord” zegt Gunther Van Heymbeeck, Operations Manager bij Intradura.

Intradura vraagt aan de inwoners om het afval vóór 5u buiten te zetten, dit kan al vanaf 18u de avond voordien. Zo wordt de afvalophaling zeker niet gemist.