Inbreker opgepakt in gestolen wagen en met dagvaardingen op zak Wouter Hertogs

07 september 2020

18u42 0 Drogenbos Een man die in september 2019 had ingebroken in een woning in Drogenbos riskeert 20 maanden cel. Opvallend: bij zijn arrestatie had de man verschillende dagvaardingen voor andere misdrijven op zak.

In de nacht van 12 op 13 september 2019 forceerde de man een raam aan de achterzijde van een woning en ging er vandoor met een laptop. Bovendien kon hij wegrijden met de auto die op de oprit geparkeerd stond. Erg slim ging hij niet te werk. Hij liet hij immers een trui achter en op die trui kon DNA-materiaal teruggevonden worden. Op deze manier was het voor de politie een koud kunstje om de dader, een 21-jarige man, te identificeren.

“Hij bleek ook gefilmd te zijn door de bewakingscamera’s in de gemeente en kon dan ook twee dagen na de inbraak opgepakt worden in Anderlecht, nota bene achter het stuur van de gestolen wagen”, aldus de procureur. “Hij had geen identiteitspapieren op zak maar wel een aantal dagvaardingen voor andere misdrijven. Die dagvaardingen hebben hem er dus duidelijk niet van weerhouden om opnieuw op rooftocht te gaan. Ik vorder dan ook een effectieve gevangenisstraf van 20 maanden.”

De verdediging van de twintiger wees erop dat zijn cliënt intussen al een gevangenisstraf had opgelopen voor de heling van de gestolen wagen en pleitte ervoor dat die straf ook voor de inbraak zou gelden. Uitspraak op 5 oktober.