Inbreker hervalt in slechte gewoonte WHW

24 juni 2019

18u27 0 Drogenbos Een man die in april vorig jaar een inbraak had gepleegd in Drogenbos riskeert 4 jaar cel. Opvallend: de man was nauwelijks tien dagen voordien vrijgelaten na een eerdere veroordeling voor inbraken.

In de nacht van 17 op 18 april 2018 ging de dader er vandoor met een aanzienlijke buit. Zo stal hij werkmateriaal, twee computers, een laptop, twee tablets, juwelen en parfum. “Ter plekke vond de politie een handschoen en een uitgedoofde sigaret”, aldus het parket. Beiden werden onderzocht op DNA en dat leidde tot de identificatie van een verdachte. Dat bleek allesbehalve een onbekende. De man was al tweemaal eerder veroordeeld voor inbraken en zat daarvoor van 4 december 2017 tot 6 april 2018 in de gevangenis. Met andere woorden, nauwelijks tien dagen na zijn vrijlating is hij alweer op roverspad. “Hij heeft duidelijk van inbreken een professionele carrière gemaakt”, aldus de procureur. De man zelf gaf verstek voor de behandeling van zijn dossier. Uitspraak op 3 september.