Gemeentebestuur en OCMW bedanken zestig vrijwilligers met lekker ontbijt Bart Kerckhoven

03 maart 2020

Het gemeentebestuur en het OCMW van Drogenbos hebben dinsdag de vele vrijwilligers in de bloemetjes gezet in het kader van de Week van de Vrijwilliger. Ze werden getrakteerd op een lekker ontbijt uit dankbaarheid voor hun enthousiaste inzet van het afgelopen jaar. Ze kregen ook een juten zak mee naar huis. In Drogenbos zijn er een zestigtal vrijwilligers actief. Ze herstellen allerlei spullen tijdens de Repair Cafés, helpen kinderen tijdens de huiswerkklas en animeren de jeugdclub. Ook het buurtrestaurant van Drogenbos functioneert dankzij de inzet van een vijftiental vrijwilligers. Ze zorgen voor het ophalen van de goederen, bereiden maaltijden voor, bedienen de gasten en doen de afwas. Andere vrijwilligers staan de gemeentelijke diensten bij voor het onderhoud van de bloembakken of tijdens evenementen. Wie zich ook wil inzetten als vrijwilligers kan terecht bij Nadia Taher via 02/376.69.30 en nadia.taher@ocmw-drogenbos.be.