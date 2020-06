FeliXart Museum heropent met expo over modernisme in België: ‘De Duif’ van De Boeck keert terug naar Drogenbos Bart Kerckhoven

10 juni 2020

10u19 1 Drogenbos Het FeliXart Museum in Drogenbos heropent zaterdag de deuren met een nieuwe tentoonstelling. Vijftig werken uit de collectie van het Museum Van Elsene, waaronder ‘De duif’ van Felix De Boeck, verhuizen tijdelijk naar zijn museum voor de expo ‘Abstracte kunst in vogelvlucht’.

De samenwerking met het Museum van Elsene komt er niet toevallog. In 1965 werd er in het museum een eerste retrospectieve gewijd aan zijn werk. “Met deze tentoonstelling, die wordt beschouwd als een van de beste van haar tijd, krijgt De Boeck erkenning als pionier van het modernisme”, klinkt het in FeliXart.

55 jaar later is er een omgekeerde beweging van Elsene naar Drogenbos. De Boeck overleed in 1995 maar zijn nalatenschap blijft belangrijk en dat tonen ook de werken aan die vanaf zaterdag te zien zullen zijn. “Vijftig werken uit de rijke collectie van het Museum van Elsene komen naar het FeliXart Museum”, aldus de mensen van het museum. “Tot de collectie van het Museum van Elsene behoort ook De duif van Felix De Boeck, een bijzonder werk dat dateert van 1927. Deze duif keert terug naar haar heimat, naar een kleine oase van groen in de gemeente Drogenbos, op amper zeven kilometer in vogelvlucht van de hoofdstad. Abstracte kunst in vogelvlucht, verwijst naar het opzet van de tentoonstelling: een ensemble kunstwerken die de evolutie van het modernisme in België overschouwt, met speciale aandacht voor de abstracte kunst. Het FeliXart Museum is een bijzonder vereerde gastheer en opent vol toewijding zijn deuren om de werken van het Museum van Elsene in dialoog te laten treden met de werken van Felix, die zelf tijdens zijn lange leven steeds zijn instinct van vernieuwing volgde en verschillende kunststromingen doormaakte. Ook zijn er voor deze tentoonstelling enkele werken uit de Interbellumcollectie van het Antwerpse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten die het historische overzicht vervolledigen. De bruiklenen van het Museum van Elsene en van het KMSKA brengen op prachtige wijze het verhaal dat het FeliXart Museum koestert en exploreert.”

De tentoonstelling loopt tot 14 juni en kan van donderdag tot zondag bezocht worden van 10.30 uur tot 17 uur. De toegang kost 7 euro. Meer info kan je vinden op de website van het FeliXart Museum.