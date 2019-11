Favoriete snackbar gesloten? Dan maar op dievenpad! WHW

06 november 2019

18u18 0 Drogenbos Een 42-jarige man is bij verstek veroordeeld tot acht maanden cel voor een winkeldiefstal in de Carrefour van Drogenbos. De uitleg die hij daarvan had, was op zijn minst opvallend.

Op 29 augustus zag een winkeldetective hoe de man 65 rollen met vuilniszakken in zijn trolley legde. Daarna liep hij de winkel uit zonder te betalen. Uiteindelijk kon de winkeldetective hem op de parking tegenhouden. “Ik heb een slechte dag. Ik ben wat down”, gaf hij toe. “Ik wilde daarom een snack eten in mijn favoriete snackbar in Vorst. Toen die gesloten bleek, werd mijn humeur nog slechter. Daarop ben ik naar Drogenbos gegaan om te stelen.” Ondanks zijn argumentatie, werd de man toch veroordeeld.