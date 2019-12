Dieven naar de cel nadat ze alcohol verstoppen in gestolen jassen Bart Kerckhoven

17 december 2019

13u54 3

Twee Georgische mannen zijn vrijdag opgepakt toen ze probeerden alcohol te stelen in een winkel in Drogenbos door die te verstoppen in gestolen jassen. De winkeldetective merkte al snel het stelende duo op en haalde de politie erbij, die de dieven in de boeien sloeg. De mannen bleken afkomstig van een opvangcentrum in Houthalen-Helchteren en verbleven nog maar enkele weken in ons land. Toch hadden ze al verschillende winkeldiefstallen gepleegd in Limburg en Antwerpen. De verdachten werden ter beschikking gesteld van het parket Halle-Vilvoorde. De onderzoeksrechter besloot hen uiteindelijk onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.