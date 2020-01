Deze week nachtwerken voor nieuwe vangrail op de Brusselse Ring Bart Kerckhoven

21 januari 2020

16u16 3

Een aannemer gaat dinsdag- en woensdagnacht aan de slag op de Brusselse Ring in Drogenbos om een vangrail te plaatsen in de zijberm. Dat betekent dat één rijstrook door de werf ingenomen zal worden. De werken worden uitgevoerd in de nachten van dinsdag 21 op woensdag 22 januari en van woensdag 22 januari op donderdag 23 januari, telkens van 20 uur tot 6 uur. Tijdens de werken wordt de rechterrijstrook ingenomen door mobiele werfsignalisatie en zal het doorgaand verkeer op de buitenring over twee rijstroken kunnen doorrijden. Wie in Drogenbos de oprit aan het complex Ruisbroek neemt om de buitenring op te rijden, zal ook rekening moeten houden met een verkorte oprit.