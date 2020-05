Dertig chauffeurs die snelheidslimiet tijdens werken R0 aan hun laars lapten voor de rechter Tom Vierendeels

25 mei 2020

17u45 0 Drogenbos Een dertigtal chauffeurs die de snelheidslimiet bij de werken op de E19 negeerden verscheen maandag voor de Halse politierechtbank. Allen reden ze ongeveer 120 kilometer per uur toen ze geflitst werden. De overtreders waren zich van geen kwaad bewust, zo bleek in de rechtbank.

Tijdens de werken van vorig jaar op de E19 in onder andere Drogenbos en Beersel was er een snelheidslimiet van zeventig kilometer per uur van kracht wegens de drie versmalde rijstroken. De politie hield er regelmatig snelheidscontroles en dertig overtreders dienden maandag voor de Halse politierechter te verschijnen. Het ging om overtredingen die begaan werden op 22, 23, 24 en 25 maart.

Eén constant bij de acht zaken die we volgden: niemand bleek door te hebben dat de snelheid beperkt was tot zeventig kilometer per uur op de plaats van de controle in Drogenbos. Uitschieter was iemand die 128 kilometer per uur reed. “Zijn kindje heeft diabetes en voelde zich niet goed waardoor hij snel naar huis wilde”, pleitte de advocaat van de bestuurder. De rechter sprak een geldboete van 560 euro, maar wel met de helft uitstel en een rijverbod van twintig dagen. Nog een uitschieter was een vrouw die aan 126 kilometer per uur geflitst werd. “Ze had laat op kantoor gewerkt en zette de cruise control van de wagen op, maar die hield geen rekening met de snelheidsborden”, sprak de advocaat. “Ze is continue op de baan, heeft haar rijbewijs sinds 1996 en haar strafblad bleef sindsdien blanco.” Ze kreeg dezelfde boete als de man met het zieke kindje, maar wel met een rijverbod van 18 dagen.

Diverse redenen

Andere snelheden die werden gereden lagen tussen de 117 en 122 kilometer per uur. Reden die opgevoerd werden: onoplettend de gps aan het volgen, uit gewoonte 120 kilometer per uur rijden en denken dat de werken op die plaats al beëindigd waren. Voor één man is het sinds hij in 1973 zijn rijbewijs heeft de eerste veroordelingen. Zij kregen boetes tussen de 480 en 400 euro, maar wel telkens met de helft uitstel. Het rijbewijs moeten ze ook voor 10 of 14 dagen inleveren.