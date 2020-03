Coronamaatregel voor huisvuilophaling: inwoners mogen maximaal drie afvalzakken buitenzetten Bart Kerckhoven

30 maart 2020

12u55 2 Drogenbos Vanaf vandaag, maandag 30 maart, mogen de inwoners van de negentien gemeenten waar intercommunale Intradura het afval ophaalt maximaal drie afvalzakken buitenzetten. Zo wil Intradura de ophaalrondes tijdens de coronacrisis haalbaar houden voor het personeel.

Intradura haalt het afval op in Asse, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Opwijk, Pepingen, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat en Wemmel. De recyclageparken zijn na een beslissing van de overheid al sinds 17 maart gesloten.

Nu blijkt dat er heel wat meer afval buitengezet wordt bij de afvalophaling. Daarom beperkt de afvalintercommunale het aantal zakken dat buiten mag gezet worden tot drie. Zo kunnen de ophalers op een vlotte manier hun ronde blijven afwerken. Van losse afvalstoffen als papier en karton mag maximaal een halve kubieke meter buitengezet worden. Intradura laat nog weten dat de grofvuilophaling in Drogenbos en Linkebeek op dinsdag 31 maart gewoon doorgaat maar dat de betaling achteraf via factuur zal gebeuren en niet met Bancontact op de dag zelf. Dat geldt ook voor de houtophaling in Dilbeek op 31 maart. “Zolang de nodige medewerkers aan het werk kunnen, gaan onze ophalingen gewoon door”, laat de afvalintercommunale nog weten.

