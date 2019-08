Café Oud Drogenbos, waar Stromae zijn clip ‘Alors on danse’ inblikte, binnenkort onder de sloophamer Bart Kerckhoven

27 augustus 2019

14u59 2 Drogenbos Het café waar Stromae ooit de legendarische videoclip van ‘Alors on danse’ opnam, verdwijnt binnenkort onder de sloophamer. Gemeenteraadslid Steve Roobaert (Go1620) wil het cafeetje tegenover het gemeentehuis redden van de afbraak en de bescherming als monument aanvragen. “Maar er valt helemaal niets meer te beschermen”, reageert burgemeester Alexis Calmeyn (Drogenbos Plus - LB).

Tien jaar geleden was Café Oud Drogenbos op de Grote Baan het decor voor de allereerste hit van zanger Stromae. In de clip van ‘Alors on danse’ stapt Stromae het café binnen om zijn zorgen te vergeten. Vervolgens ontstaat er een stevige braspartij.

In de werkelijkheid gaat het er tegenwoordig heel wat stiller aan toe. Het café staat al even leeg en het gebouw is erg vervallen. Binnenkort wordt het afgebroken om plaats te maken voor een nieuwbouwproject. Maar oppositiepartij Go1620 ziet dat niet zitten en zal de Vlaamse overheid vragen om het café te beschermen. Dat Stromae er ooit de basis legde voor het succes van één van zijn grootste hits blijkt niet meteen de reden te zijn. “Café Oud Drogenbos is een typisch volkscafé”, zegt Roobaert van Go1620. “Volgens de archieven van de heem- en geschiedkundige kring Sicca Silva werd het café eind negentiende eeuw gebouwd. Het interieur is ook gewoon heel authentiek gebleven. Alsof de tijd er is blijven stilstaan. Tegen de muren zijn er muurschilderingen die dateren van begin vorige eeuw. Ze werden geschilderd door een schilder uit Stalle, die volgens de overlevering daarmee zijn consumpties betaalde. Het zijn taferelen uit het leven in Drogenbos uit de tijd van toen.”

‘Benidorm complex’

Roobaert lanceerde zijn oproep opnieuw nu Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weyts (N-VA) onlangs besliste om in Drogenbos het Estaminet Au Cher Ami te beschermen. Ook dat was een oud volkscafé waar delen van bewaard bleven. De oppositiepartij neemt ook de plannen van het gemeentebestuur op de korrel. “We vinden het niet kunnen dat men dit wil opofferen voor een verdere verstedelijking van de gemeente door de bouw van een ‘Benidorm complex’ van vijftig appartementen. Samen met ons zien heel wat inwoners het café liever gerenoveerd, samen met de aanleg van een mooi terras dat uitgeeft op een nieuw dorpsplein. We zullen de minister aanschrijven om een bescherming te onderzoeken”, aldus Roobaert.

Burgemeester Alexis Calmeyn is niet onder de indruk van de eis van Roobaert. “Er valt daar helemaal niets meer te beschermen”, zegt hij. “Het café staat al drie jaar leeg en is compleet vervallen. Daar hoeft geen gemeenschapsgeld naartoe te gaan. Er is al langer beslist dat het gebouw onteigend zal worden zodat de hele site daar heringericht kan worden. Ik denk dat de inwoners van Drogenbos daar meer aan zullen hebben dan aan een beschermd café dat niet gerenoveerd geraakt.”