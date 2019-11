Bewoner betrapt inbreker: “Ik zocht enkel slaapplaats” WHW

26 november 2019

14u40 4 Drogenbos Een Noord-Afrikaanse man riskeert 12 maanden cel voor een mislukte inbraak in een woning in Drogenbos. De bewoner betrapte hem, waarna hij de benen nam.

Een maand geleden schopte de man eerst twee maal tegen de voordeur van de woning. Omdat er niemand open kwam doen besloot hij zijn kans te wagen. Hij klom over de afsluiting en trachtte via de veranda het huis te betreden. Plots hoorde hij de bewoner roepen: “Ga weg, ik heb de politie gebeld!”. Hierop snelde de man weg maar even verder kon hij toch worden gearresteerd. Bovendien had hij een rugzak bij zich die eerder die dag elders in Drogenbos was gestolen. “Ik wilde niet inbreken. Ik zocht enkel een slaapplaats”, klonk het tegen de politie. Gezien de rugzakdiefstal geloofde het parket hier niets van, met een vordering van 12 maanden tot gevolg. Uitspraak op 18 december.