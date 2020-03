Aldi-supermarkt dinsdag gesloten door zieke winkelmanager Bart Kerckhoven

17 maart 2020

17u08 14

De Aldi-supermarkt langs de Grote Baan in Drogenbos bleef dinsdag gesloten. De winkelmanager meldde zich ziek en daarom besliste de keten om de zaak niet te openen. Aldi liet weten dat de manager niet besmet raakte met het coronavirus en gewettigd afwezig was wegen ziekte. Net omdat het drukke dagen zijn in de supermarkten en de goede werking in de winkel in het gedrang kwam zonder manager werd beslist om niet te openen. De keten zou voor woensdag wel een oplossing gevonden hebben zodat de klanten in Drogenbos opnieuw terecht kunnen.