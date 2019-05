‘Communautair’ vonnis leidt tot wrevel bij magistraten WHW

23 mei 2019

16u38 0 Drogenbos Een Franstalige rechter, die in zijn vonnis lacherig deed over een ruzie in een supermarkt in Drogenbos, heeft zich de woede van enkele Nederlandstalige magistraten op de hals gehaald.

Een vrouw die bij een ruzie in een supermarkt in Drogenbos een andere klant had geslagen met een voorverpakte vis, moest gisteren voor die feiten verschijnen voor de correctionele rechtbank. Een straf kreeg ze echter niet, aangezien de Franstalige rechter haar de opschorting verleende. De rechter, die het incident in zijn vonnis vergeleek met een scène uit de stripreeks Asterix, relativeerde de feiten. Verschillende Nederlandstalige magistraten hekelen de manier waarop de man met de zaak is omgegaan. “Hij trekt de hele zaak in het belachelijke en goot er een communautaire saus over, terwijl dit totaal niet aan de orde was”, klinkt het misnoegd, hij lacht met het feit dat het parket de zaak voor de rechtbank brengt en geeft het signaal dat je zomaar geweld mag gebruiken. Bovendien sprak hij over ‘de openbare orde van een dorp in Vlaanderen met een hoofdzakelijk Franstalige bevolking’’. Ze menen dat dit vonnis eens te meer duidelijk maakt dat het tijd is voor een aparte rechtbank in Halle-Vilvoorde.