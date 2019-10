Dringend gezocht: kinderfietsjes voor de nieuwe velotheek Toon Verheijen

07 oktober 2019

Streekplatform Voorkempen organiseert in de maand oktober een ‘velotheek’ in de gemeente Zoersel, maar is daarvoor wel dringend op zoek naar kinderfietsjes. De velotheek werkt net zoals een bibliotheek. Door middel van een jaarabonnement ben je altijd zeker van een kwalitatieve fiets op maat van je kind tussen 2 en 12 jaar. Wordt de fiets te klein, dan kan je die omruilen voor een groter exemplaar. Alle fietsen krijgen bij teruggave een grondige onderhoudsbeurt, zodat de levensduur van de fietsen verhoogt. “Maar om voldoende aanbod te hebben, zijn we wel nog op zoek naar extra kinderfietsen”, klinkt het. “Wie er nog eentje heeft staan, mag dat altijd binnenbrengen bij de velotheek op het domein PC Bethanië op dinsdag van 13.30 tot 16 uur en op donderdag van 9.30 tot 12 uur.” De uitleendienst is een initiatief van het Streekplatform Voorkempen/IGEAN in samenwerking met de gemeenten Malle, Schilde en Zoersel, kringwinkel De Cirkel, pc Bethanië, KINA en Selab.