Drie maanden rijverbod na viering geboorte LSI

20 september 2019

13u58

Een automobilist uit Wervik moet zijn auto drie maanden langs de kant laten staan. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 18 juli 2018 was Benoit L. in Wervik rond 11.30 uur betrokken bij een verkeersongeval. Aan het ongeval zelf had hij geen schuld maar toen hij moest blazen bleek hij wel 1,61 promille alcohol in het bloed te hebben. Het vrij hoge gehalte op de middag deed bij de politierechter de wenkbrauwen fronsen. “Het is niet dat hij die dag al had gedronken”, bracht de advocaat van L. duidelijkheid. “De avond voordien had hij de geboorte van een baby van een vriend gevierd en was er blijven slapen. Blijkbaar was het alcoholgehalte tegen de middag nog niet uit het bloed.” Ook dat riep bij de politierechter vragen op. “Wat had jij die avond en nacht dan wel niet gedronken?”, vroeg ze zich verbouwereerd af. Ze gaf L. naast het rijverbod ook een boete van 1.600 euro. Vooraleer hij zijn rijbewijs zal kunnen terugkrijgen, zal L. zijn theoretische en praktisch rij-examen opnieuw moeten afleggen en slagen voor medische en psychologische proeven. Dat is het gevolg van een eerdere veroordeling tot een maand rijverbod in 2016.