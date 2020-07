Drie chirokampen noodgedwongen geannuleerd na besmetting met coronavirus MDG

21 juli 2020

17u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de zomerperiode trekken massaal veel jongeren eropuit met de jeugdbeweging en ook in coronatijden is dat niet anders. Maar met het coronavirus in het achterhoofd, is enige voorzichtigheid noodzakelijk. Vandaag vielen de plannen van maar liefst drie Chiro’s in het water nadat bekend geraakte dat er enkelen besmet waren met Covid-19.

Bivak afgelast en jongerencentrum sluit preventief de deuren

Het bivak van Chiro Jongens in de Limburgse stad Peer is afgelast één dag voor de groep zou vertrekken. De reden is een begeleider die positief testte. Blijkt dat de jongeman ook actief is in het Jongerencentrum De Bak in Peer, dat nu preventief de deuren sluit tot eind juli. “Voorlopig sluiten wij De Bak tot en met 31 juli. Verder monitoren wij de situatie in overleg met de gouverneur en bevoegde artsen”, zegt Steven Matheï, burgemeester van Peer (CD&V). Verder vertelt hij dat de contacten van de jongeman in beeld worden gebracht om verdere verspreiding in te perken.

“Mogelijk twee derde van de leiding besmet”

Ook de Chiro van Klein-Vorst in het Antwerpse Laakdal zit met de handen in het haar. Zij annuleerden hun kamp, dat van 21 juli tot 31 juli zou plaatsvinden, een dag voor vertrek. Een leider testte positief op het coronavirus, waardoor mogelijk twee derde van de leiding - in totaal zijn zij met 26 - besmet is met het virus. Ook speelpleinwerking Jakkedoe is tot eind deze maand opgeschort.

“Aangezien er ter voorbereiding van het chirokamp veel contact was geweest met de leiding, heeft de chiro in overleg met Chirojeugd Vlaanderen besloten dat het kamp niet kon doorgaan”, zegt burgemeester Tine Gielis (CD&V).

Drie leden besmet met corona

De Chirojongens en -meisjes van Lendelede mogen dinsdag niet op kamp vertrekken nadat bij drie leden een coronabesmetting is vastgesteld. Dat heeft de Crisiscel van de West-Vlaamse gemeente beslist. Ook speelpleinwerking Jakkedoe is tot eind juli preventief opgeschort. Burgemeester Carine Dewaele roept Lendeledenaren ondertussen op het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken.