Drie appartementen in het leegstaand gemeentehuis

Loppem/Antwerpen Nachtspel scouts loopt fout: brandweer moet gewond meisje (19) uit diepe gracht redden

Een nachtspel van een scoutsgroep op kamp in Loppem is woensdagnacht in mineur afgelopen. In het pikdonker viel een 19-jarig meisje uit Antwerpen in een gracht van een drietal meter diep. Het meisje gaf aan dat ze zich niet meer kon bewegen en dus moest de brandweer haar komen bevrijden.

9:06