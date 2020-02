Diverse kleine stormschades: daken beschadigd, bomen omgewaaid, tuinhuis weggewaaid en puntgevel ingestort Koen Moreau

16 februari 2020

17u16 9 De vrijwilligers van de brandweerposten Lede en Herzele hebben een tiental oproepen voor stormschade binnengekregen.

Zaterdagavond moest de brandweer van Lede naar de Guido Gezellestraat voor een losgekomen regenpijp. Zondag waren er vooral oproepen voor stormschade aan daken. Dat was onder meer het geval in de Blomstraat in Lede, de Speurtstraat in Oordegem en het dak van een kapelletje langs de Dorpsstraat in Smetlede. In de Vuystermansstraat begaf een boom het onder de windvlagen.

Spectulairste gevolg van de storm was een weggewaaid tuinhuis in een tuin achter de Hoogstraat. Dat belandde net niet op de parking van sporthal De Ommegang omdat het in de omheining bleef hangen. Langs Klinkaard in Oordegem werd een dak van golfplaten van een garage geblazen. Daarbij kwamen wat stenen op een wagen terecht. Op de E40 in Erpe-Mere ruimden de pompiers tot tweemaal toe takken en bomen. Verder kwam in de Stationsstraat vlakbij het station van Burst een dakgoot naar beneden.

Puntgevel naar beneden

De Stationsstraat in Herzele was zondagnamiddag een poos afgesloten nadat de puntgevel van een appartement naar beneden kwam en deels terechtkwam op het dak van de buren. Eerder moesten de vrijwilligers van brandweerpost Herzele naar de Groenlaan voor losgekomen dakpannen en op het Solleveld was er een probleem met de roofing van het dak van de Wattenfabriek. Langs de Hoogstraat in Herzele doofden de pompiers zondagochtend rond 8.30 uur een schoorsteenbrand.