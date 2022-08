Diverse bands en dj’s ‘s avonds in 't Kapittel

Sint-Truiden Sint-Trui­den stelt 25ste Ballonhap­pe­ning uit naar september wegens onstabiel weer

Wegens “te onstabiel weer” is de 25ste Ballonhappening in Sint-Truiden uitgesteld naar september. Dat laat schepen van Evenementen Hilde Vautmans (Open Vld) weten. De allerkleinste Truienaars konden deze namiddag wel van allerlei sporten proeven én ook de inwoners mogen vanavond nog een luchtballonnenshow in de plaats verwachten.

15 augustus