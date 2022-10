Dit zijn Vlaanderens leukste acties tijdens ‘Weekend van de Klant’: van lekkere hapjes over een goodiebag tot concerten

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober vindt het Weekend van de Klant plaats. Dan word je bij verschillende zaken in de watten gelegd en kan je genieten van speciale acties tijdens het shoppen. Op tal van plaatsen krijg je lekkernijen voorgeschoteld en in Hasselt – de gaststad – geniet je zelfs van concerten. Wij bundelden de leukste acties uit heel Vlaanderen.

LIMBURG

Animatie en concerten in Hasselt

Volledig scherm Winkelen in Hasselt. © Karolien Coenen

Dit weekend is Hasselt de gaststad van het Weekend van de Klant. Als je op zaterdag 1 of zondag 2 oktober gaat shoppen in Hasselt mag je je verwachten aan een feestelijk weekend met workshops, winacties en zelfs concerten. Zo kan je een shoppingbudget winnen en misschien wel een duoticket voor huiskamerconcerten binnenhalen.

“Op het Verbindingsplein kunnen inwoners ook genieten van live radio op zaterdag van 11 tot 18 uur en op zondag van 13 tot 16 uur. De twee Hasseltse dansscholen ‘Cosmo Dance Company’ en ‘Dance Studio Improve’ verrassen je dan weer op zaterdag met enkele spectaculaire flashmobs in de binnenstad. Op zondag zal ‘Dance School Level Up’ de dansbenen bovenhalen”, aldus de stad.

Waar? Centrum van Hasselt

Wanneer? Zaterdag 1 en zondag 2 oktober

Meer info vind je hier.

Meer acties in Limburg vind je hier.

ANTWERPEN

Traktatie op de markt in Niel

In Niel kan je tijdens het Weekend van de Klant genieten van een extraatje. Op de zaterdagmarkt van 1 oktober krijgt elke bezoeker een lekkere zoete traktatie en er worden ook ballonnen uitgedeeld. Veertien winkels uit de gemeente nemen dit jaar deel aan het feestweekend, waaronder verschillende bakkerijen, een frituur en een pedicure- en massagesalon.

Waar? Heideplaats, 2845 Niel

Wanneer? Zaterdag 1 oktober 2022 van 8 tot 13 uur

Meer info vind je hier.

Meer acties in de ruime regio rond Antwerpen vind je hier.

Gratis goodiebag voor shoppers in Lier

Volledig scherm In Lier krijg je een goodiebag voor het Weekend van de Klant. © RV/stad Lier

In Lier trekt aanstaande zondag - als het weer even meezit - de Ommegang weer door de straten. De stad vult zich dan met duizenden kijklustigen, die de folkloristische stoet van dichtbij willen zien. Ook wie meer van shoppen houdt komt dit weekend aan zijn trekken. Een 50-tal Lierse handelaars neemt namelijk deel aan het Weekend van de Klant. Je krijgt bij hen een mooie korting of een leuk extraatje als je iets koopt. De stad ondersteunt de actie van handelaars en horecamensen verder door drieduizend goodiebags weg te geven. In de zakjes vind je geschenken en kortingsbonnen die kunnen worden ingeruild bij Lierse ondernemers. De goodiebags worden zaterdag tijdens de openingsuren van de winkels uitgedeeld, afwisselend in de Antwerpsestraat en de Rechtestraat.

Waar? Antwerpsestraat en Rechtestraat, 2500 Lier

Wanneer? Zaterdag 1 oktober 2022

Meer info vind je hier.

Meer acties in de ruime regio rond Mechelen vind je hier.

Herfstshoppingweekend in het centrum van Geel

In Geel zijn de winkels op zondag (13 tot 18 uur) geopend. Daar is het ‘Weekend van de Klant’ ook het ‘Herfstshoppingweekend’. Op zaterdag van 12 tot 17 uur zorgt Unizo voor extra sfeer en gezelligheid op de markt met enkele foodtrucks, een muziekbandje en een drankstand. De lokale handelaars delen bovendien jetons uit, waarmee je een gratis consumptie kan bestellen bij de drankstand. Ook de vzw Geel Centrum verwent dit weekend haar klanten. Bij elke aankoop krijg je een deelnamebiljet, waarmee je kans maakt op één van de twintig cadeaubonnen van stad Geel ter waarde van 50 euro.

Waar? Geel

Wanneer? Zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2022

Meer info vind je hier.

Meer acties in de Kempen vind je hier.

VLAAMS-BRABANT

Streekhapjes en Geuze in Herfelingen

Volledig scherm Sofie Van Belle van café Terlindenhof. © Terlindenhof

Af en toe kan je tijdens het Weekend van de Klant ook een mooie slag slaan bij de handelaars zelf. Zo pakt café Terlindenhof, op de grens van Herfelingen en Heikruis uit met een leuk extraatje. Wie daar dit weekend langsgaat, krijgt er gratis streekhapjes. Bovendien worden de hapjes geserveerd in combinatie met - hoe kan het ook anders in het Pajottenland - enkele Geuzes. Ook de rest van het jaar staat café Terlindenhof trouwens garant voor een uitgebreid aanbod aan lokale producten. Het is er dus niet alleen goed toeven tijdens het Weekend van de Klant.

Waar? Terlindenstraat 13, Herfelingen

Wanneer? Zaterdag en zondag van 11 tot 23 uur

Meer info vind je hier.

Meer acties in Brussel, de Rand en het Pajottenland vind je hier.

Gratis plaatsing badkamertegels in Boutersem

En wie aan bouwen of verbouwen toe is, moet daarom dit weekend zeker eens langsgaan bij HD Tegelboetiek in Boutersem. Als je er zaterdag of zondag tegels of laminaat koopt, krijg je allerminst een goedkoop cadeautje. Integendeel, de werkmannen van HD Tegelboetiek komen ze gewoon gratis plaatsen in jouw badkamer. Daarmee bespaar je in deze dure tijden toch wel wat geld.

Waar? Leuvensesteenweg 230, Boutersem

Wanneer? Zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur

Meer info vind je hier.

Meer acties in de regio rond Leuven en het Hageland vind je hier.

OOST-VLAANDEREN

Waag je kans aan het rad van fortuin in Merelbeke

Dit weekend werken vzw Handelscentrum Merelbeke, het gemeentebestuur en meer dan twintig lokale handelaars samen om winkelaars extra te verwennen. Bij verschillende winkels ontvang je als klant een verrassing of mooie korting. Daarnaast kan je in de gemeente ook heel wat leuke cadeau’s winnen. Waag je kans deze zaterdag, draai aan het rad van fortuin en wie weet ga je wel met de hoofdprijs naar huis!

Waar? Centrum Merelbeke

Wanneer? Zaterdag van 10 tot 17 uur.

Meer info vind je hier.

Meer acties in de ruime regio rond Gent vind je hier.

Proevertjes op de Boerenmarkt in Aalter

Volledig scherm Een beeld op de boerenmarkt in Aalter. © RV

Elke zaterdag vindt in Aalter de Boerenmarkt plaats, waar boeren uit de omgeving hun verse producten aanbieden. Je vindt er allerlei gezonde groenten en fruit, rechtstreeks van het veld. Ter gelegenheid van het Weekend van de klant organiseren heel wat boeren speciale acties om hun klanten te bedanken. Aan verschillende kraampjes kan je bovendien lekkere proevertjes terugvinden! Nog een leuk extraatje: er worden deze editie geen Payconiq transactiekosten aangerekend. Betaal dit weekend dus gerust mobiel!

Waar? Aard, 9880 Aalter.

Wanneer? Zaterdag van 13.30 tot 16 uur.

Meer info vind je hier.

Meer acties in de regio rond Deinze en het Meetjesland vind je hier.

Sparen in Buggenhout

Door tijdens te shoppen in Buggenhout vanaf 1 oktober steun je niet enkel lokale handelaars maar krijg je ook nog eens een beloning. Je kan namelijk van 1 tot en met 16 oktober prijzen winnen door lokaal te shoppen. Buggenhout Troef, Unizo, M.O.L. en het lokaal bestuur bedachten deze actie in het kader van Weekend van de Klant. Aan de hand van een spaarkaart waar je vier verschillende stempels op moet verzamelen wordt het shoppen leuker. Je kan de spaarkaart laten afstempelen bij lokale handelaars. Met een volle spaarkaart kan je Bugo-bons winnen die je bij Buggenhoutse handelaars kan gebruiken.

Waar? Centrum Buggenhout

Wanneer? 1 tot 16 oktober

Meer info vind je hier.

Meer acties in de regio rond Dendermonde en het Waasland vind je hier.

Shoppingtas in Ninove

Volledig scherm De shoppingtassen die de stad Ninove schenkt n.a.v. het Weekend van de Klant aan alle deelnemende winkels in Ninove. © rv

Heb jij nog geen plannen voor het Weekend van de Klant? Kom dan zeker shoppen in het centrum van Ninove want daar maak je kans op een leuke Ninove-shoppingtas bij je aankoop. De tassen worden geschonken door de stad. “Hiermee willen we de Ninoofse shoppers bedanken omdat ze in Ninove komen shoppen”, vertelt schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). Bovendien word je dit weekend bij verschillende handelszaken in de watten gelegd. Meer informatie vind je hier.

Waar? Centrum van Ninove

Wanneer? Zaterdag 1 en zondag 2 oktober

Meer info vind je hier.

Meer acties in de Denderstreek en de Vlaamse Ardennen vind je hier.

WEST-VLAANDEREN

Win tot 100 euro shopbudget in Ring Kortrijk

Het Weekend van de Klant staat bij Ring Kortrijk in het teken van de vernieuw(r)ing. Wie komend weekend komt shoppen in Ring Kortrijk, maakt kans op 100 euro shopbudget. Het enige wat je moet doen is op zaterdag 1 of zondag 2 oktober voor minimum 30 euro in één van de winkels te kopen. Schrijf daarna je naam en mailadres op jouw kasticket en drop het in een speciale urne op het centrale plein. Ring Kortrijk maakt de winnaar op woensdag 5 oktober bekend.

Waar? Ring Kortrijk

Wanneer? Zaterdag 1 en zondag 2 oktober

Meer info vind je hier.

Meer acties in het zuiden van West-Vlaanderen vind je hier.

Een bol ijs bij Marie Van Oostende

Zin iets zoets na een dagje shoppen? Ga aanstaande zaterdag of zondag langs bij Marie Van Oostende aan de Visserskaai in Oostende, geef de code ‘1-2-3' en krijg bij elke aankoop van schepijs, oliebollen of churros een gratis ijsje met een bolletje vanille (zolang de voorraad strekt).

Waar? Visserskaai, Oostende

Wanneer? Zaterdag 1 en zondag 2 oktober

Meer acties in Brugge en aan de kust vind je hier.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.