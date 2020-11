Dit zijn de zotste kersthuizen van Vlaanderen: “Hier gaan maanden voorbereiding aan vooraf”

We starten onze ronde in Zingem in Oost-Vlaanderen. Al jaren verbaast Steve Vanden Neste voorbijgangers met de opvallende kerstversiering in de voortuin van zijn woning langs ’t Stroomken. Iedere keer is hij ook maanden met de voorbereiding bezig. “Meestal begin ik in augustus met het bouwen van armaturen en het bekleden van figuren met duizenden kerstlichtjes”, vertelt Steve. Maar dit jaar was hij er al veel vroeger bij.

Kerstfanaat Jurgen Bollen (29) uit het Limburgse Alken gooit het over een andere boeg. “Normaal nodigen we iedereen uit om naar ons huis te komen en alle kamers en bijhorende decoratie te bekijken.” Er is dan zelfs een heuse kerstbar. Dit jaar bouwde hij zijn woning samen met zijn vriend volledig om tot coronaproof pop-upkerstwinkel, volledig volgens de laatste kerstmodetrends. “Een groot succes, want mensen komen zelfs van Nieuwpoort om onze decoratie te bekijken.”

Volledig scherm Jurgen Bollen aan zijn pop-upkerstwinkel in Alken. © Karolien Coenen

Volledig scherm Jurgen Bollen in zijn pop-upkerstwinkel in Alken. © Karolien Coenen

Volledig scherm Jurgen Bollen in zijn pop-upkerstwinkel in Alken. © Karolien Coenen

We gaan door naar het Antwerpse Meer (Hoogstraten). Sinds augustus zijn André Hoefkens en Nancy Konincx uit de Lokbosstraat begonnen met de opbouw. “We houden echt wel van Kerstmis, en daarom hebben we ook in dit coronajaar heel wat spullen bovengehaald. In tegenstelling tot andere jaren blijft nu de deur op slot.”

Nancy en André in hun huis in Meer.

Meer.

Het kersthuis van Nancy en André in de Lokbosstraat in Meer is nu ook aan de buitenkant weer helemaal versierd.

We sluiten af met kerstburen, eveneens in de provincie Antwerpen. Twee overburen van de Heibloemstraat in Zonderschot (Heist-op-den-Berg) hebben hun woning en voortuin versierd met tienduizenden lichtjes. Een jaarlijkse gewoonte die de twee gezinnen willen overbrengen naar de rest van de buurt.

Volledig scherm Jessica Vermote, David Ooms, Christel Moons en Marino Delaere voorzien hun huizen en tuinen in de Heibloemstraat elk jaar van duizenden lichtjes. © David Legreve

Volledig scherm Het huis van Christel en Marino. © David Legreve

Volledig scherm De woonst van Jessica en David. © David Legreve