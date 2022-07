Dit zijn de 28 'Erkende Frituristen' uit de regio Antwerpen

Borgloon Sint-Odulphus­kerk in Borgloon maakt kans op Onroeren­derf­goed­prijs 2022

Begin oktober wordt bekendgemaakt wie de Onroerenderfgoedprijs van 2022 wint, en misschien sleept de Loonse Sint-Odulphuskerk hem wel in de wacht. Met de prijs wil de Vlaamse regering eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed dat publiek toegankelijk is, in de bloemetjes zetten.

6 juli