Dit weekend Boerenkermis op wijk De Mote-Molenmeersen, met helikoptervluchten en populair darts

Het weekend na de vijfdaagse Zomerkermis is er nu Boerenkermis op wijk De Mote-Molenmeersen. Door de pandemie is de vorige editie al van drie jaar geleden. De kermis bestaat volgend jaar 50 jaar en hebben organisatoren grote plannen voor dit jubileum.

Terwijl tijdens Zotte Maandag de optredens op het Sint-Maartensplein aan de gang waren, hielpen zo’n 25 vrijwilligers met de opbouw van de feesttent op het grasplein in de Molenmeersenstraat. “Onze vorige editie dateert al van 2019 en is daardoor de honger om te feesten groot”, zegt voorzitter Frank Vandekerckhove van de vzw Feestkomiteit Boerenkermis.

“Vorig jaar hadden we misschien wel kunnen feesten maar dan nog onder bepaalde coronamaatregelen. Vandaar dat we al in november hadden beslist om Boerenkermis nog een jaar uit te stellen. Dit jaar kiezen we voor een aangepast concept. We voorzien ’s avonds geen groepen meer. Dat is gedaan want daarmee krijgen we de tent toch niet vol. We willen elke avond kalm afsluiten en dus niet meer tot heel laat.”

© Maxime Petit

Vrijdag 26 augustus vanaf 14 uur is er een koffietafel voor de 50-plussers. Na vijf jaar op rij Jan Wuytens is er nu gekozen voor Marco Rossi. “Dit keer zijn alle 50-plussers uit Groot-Wervik welkom maar door een foute communicatie bij de stad liep dat niet zoals het moest”, aldus Frank Vandekerckhove. “Vermits we het opentrokken voor iedereen was het onze bedoeling te gaan voor een bomvolle tent. Nu komen we uit op 110 inschrijvingen.” Om 19 uur is er voor de eerste keer een zomerquiz. “Er kunnen maximum 30 ploegen deelnemen, nu tellen we 21 inschrijvingen (maandagnamiddag, red)”, aldus Frank.

Zaterdag gaat er vanaf 7 uur een rommelmarkt door. Deelname is gratis, geen inschrijving vooraf nodig. Voor de muzikale animatie zorgt Radio ’t Lusterke. Om 8 uur start de zestiende Mote-Molentocht, in samenwerking met de Wervikse Wandelsportvereniging. Je kan inschrijven tot 15 uur.

Dj Foxy

Om 10 uur vangt het minivoetbaltornooi ‘Wisselbeker Danny Vantomme’ aan. Er zijn terug acht ploegen ingeschreven. Een attractie worden alvast vanaf 10 uur de luchtdopen met een helikopter. “Voor de eerste keer trouwens”, zegt Frank. “Marlon Porreye is de piloot van dienst. Het opstijgen en landen is in de Klijtbosstraat, in de buurt van veevoeders Hervent. Het gaat om een vlucht van zes minuten aan 50 euro per persoon. Het inschrijven gebeurt ter plaatse.”

© Photo News / Nigel Dickinson / Polaris

“Om 13 uur is er een dartstornooi voor iedereen maar alleen amateurs”, benadrukt de voorzitter. “Drie jaar geleden vond dat ook al plaats. “Wijkbewoner Tonny D’hellem uit de Sint-Jansstraat van de firma DT Roof zorgt voor de standen.” Vanaf 13 uur is er dj Foxy (Deborah Mobouck)

Zondag kan je vanaf 11 uur genieten van een aperitief en een optreden van het duo JB Jackson. Ze waren ook drie jaar geleden van de partij ’s Middags wordt het aanschuiven voor beenhesp en côte à l’os . Volwassenen betalen 21 euro, consumptie inbegrepen. Je kan ook genieten van koffie met gebak.

Vanaf 13 uur kunnen de kinderen zich laten grimeren door Judith Lemahieu en Debby Porreye. Eveneens om 13 uur vangt een tovershow van Christoon en Mondy uit Sint-Eloois-Winkel aan. Er komt ook een ballonclown. De discodanswedstrijd voor de jeugd (17.30 uur) is een klassieker tijdens Boerenkermis. Daarna zorgt een dj vanaf 19.30 uur voor een afterparty.

© Maxime Petit

Alles duurder

Philip Dhondt en Gisèle Platteeuw blijven de wijkburgemeester en -burgemeesteres. De organisatoren danken alvast alle medewerkers en sponsors. In de wijk en aanpalende straten is een mooie brochure op 1.500 exemplaren verspreid. “Financieel blijft de organisatie nog doenbaar maar alles is duurder geworden”, zegt Frank uit de Oude Beselarestraat. “Zo kost de tent 400 euro meer en is het drukwerk dertig procent duurder geworden. Het huren van toiletten is ook meer. We hebben het geluk dat we trouwe sponsors hebben en ook een paar nieuwe. Onze feesttent heeft een capaciteit voor 400 man. De sterkte van ons programma is dat we geen volk speciaal naar hier moeten lokken.”

Volgend jaar moet het knallen worden want dan bestaat Boerenkermis 50 jaar. “We hebben offertes opgevraagd voor Wendy Van Wanten en Jan Wuytens, Sergio en De Dolfijntjes met Wim Opbrouck”, zegt Frank. “We zien het groots en het mag iets kosten. We mogen er eens tegenaan gaan en hopen op een subsidie van de stad.”

© Joel Hoylaerts / Photonews

