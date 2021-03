Dit hebben ze aan de kust geleerd na twee warme topdagen: “Wij zijn op alles voorbereid, maar het probleem ligt in Brussel en bij de NMBS”

Staden Geen Buiten­speel­dag, wel Buiten­speel­maand

17:45 Er is door corona geen Buitenspeeldag in 2021, maar in Staden wordt de maand april alvast omgedoopt tot buitenspeelmaand. Tijdens die maand kunnen inwoners of wijkcomités ervoor kiezen om hun straat om te toveren tot een speelstraat.