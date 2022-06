Directeur Tim Fastré gaat al weg bij De Leie en wordt algemeen directeur bij vorige werkgever Ons Onderdak

Directeur Tim Fastré van sociale huisvestingsmaatschappij De Leie met administratieve zetel op het einde van de Nieuwstraat in Wervik gaat in augustus na amper acht maanden weer weg. Hij wordt bij sociale huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak in Ieper algemeen directeur. Eerder was hij bij Ons Onderdak al manager patrimoniumprojecten.

Tim Fastrékomt in september bij zijn vorige werkgever terug. Directeur Peter Pillen gaat er in april volgend jaar op pensioen. Tim Fastré (45) is van opleiding architect en woont in Wervik. Hij deed ervaring op bij de stad Kortrijk en ging dan aan de slag bij Ons Onderdak Begin dit jaar volgde hij bij De Leie de ontslagen directeur Maxime Christiaen op. De Vlaamse regering nam in februari een beslissing over het werkingsgebied van de bouwmaatschappijen. Daardoor moet het komen tot een fusie van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie en woonmaatschappij Impuls (Menen). Het komt tot een fusie door overname van De Leie.

Volledig scherm algemeen directeur Peter Pillen gaat in april bij Ons Onderdak op pensioen © Eric Flamand

Impuls telt een patrimonium van zo’n 1.500 woongelegenheden, De Leie ongeveer 1.000. In de nieuwe structuur zou de stad Menen negen vertegenwoordigers hebben in de algemene vergadering en de stad Wervik zes. Bij Impuls is gewezen schepen Sonny Ghesquière (Vooruit) directeur en zou in de toekomst de keuze moeten worden gemaakt wie na de fusie door overname directeur wordt: Ghesquière of Fastré.

Wat nu dus niet meer aan de orde is. Nog dit: gewezen directeur Maxime Christiaen heeft ondertussen een nieuwe job.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.