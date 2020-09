Zware brand legt woning/kapsalon in de as: “Er was zelfs geen tijd om ook maar iets van spullen te redden” Marco Mariotti

19 september 2020

18u02 0 Dilsen-Stokkem In de Groenstraat in Lanklaar is zaterdag een zware brand uitgebroken in een woning met bijhorend kapsalon. Het gebouw ging helemaal in de vlammen op en ook heel wat woningen in de buurt leden rookschade.

De brand brak zaterdagochtend omstreeks 9 uur uit in de achterbouw van het huis, en werd opgemerkt door de kinderen van de bewoners. Al snel werd duidelijk dat er niet veel tegen het vuur te beginnen viel. De moeder van het gezin moest samen met een klant vluchten uit het kapsalon, dat aan de voorzijde ingericht is. En intussen brachten ook de vader en kinderen zich in veiligheid.

De brandweer rukte massaal uit, maar kon niet verhinderen dat de achterbouw, de woning en het kapsalon in vlammen opgingen. “Ze zijn uren bezig geweest met blussen”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld). “De schade is enorm. Er blijft helemaal niets meer over voor de bewoners. Het ging zelfs te snel om nog wat spullen te kunnen redden.”

Grote rookpluim en asbest

Tijdens de bluswerken was een rookpluim tot ver in de buurt zichtbaar. Die rook vond ook een weg naar binnen bij vele buren. Eén gezin moest zelfs geëvacueerd worden. Intussen bleek er ook asbest vrijgekomen te zijn, en daarom werd de straat afgezet. Een speciaal team zal nu onderzoeken hoeveel asbest er mogelijk vrijkwam, en waar die deeltjes belandden.

De getroffen familie was uiteraard zwaar aangeslagen. Zij kunnen mogelijk tijdelijk terecht in de woning van een familielid. “En intussen komt de solidariteit in de gemeente al op gang”, zegt burgemeester Vandeweerd nog. “Heel wat mensen hebben al kledij en andere spullen aangeboden. Ook vanuit het OCMW is er steun geboden, zodat het gezin toch al zeker het weekend kan doorkomen.”