Zonnepanelenpark komt met zékerheid naar Terhills MMM

21 mei 2019

18u46 0 Dilsen-Stokkem Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) heeft in een ministerieel besluit de voorlopige ‘bandingfactor’ vastgelegd voor het drijvende zonnepanelenpark ‘Cable Park Terhills’ in Dilsen-Stokkem. Hierdoor krijgt de investeerder een idee van de steun waar hij recht op heeft.

“Met deze voorlopige bandingfactor wordt een tweede drijvende zonnepark met innovatieve technologieën mogelijk in Vlaanderen. De elektriciteit is bedoeld voor het Cablepark en het vakantiepark. Wat overblijft gaat naar het net. De inzet van innovatieve zonnepanelen maakt dit project extra interessant”, vertelt ze.

Om grote zonneprojecten te realiseren, blijft steun nodig van de Vlaamse overheid. Sinds de hervorming van het certificatensysteem in 2013 werd er in eerste instantie geen enkel groot zonnepark met een vermogen groter dan 750 kW meer gebouwd. Toen is ook beslist om de steun per project toe te kennen op basis van een bandingfactor. Dat is de variabele factor waarmee de prijs van de groenestroomcertificaten mag worden vermenigvuldigd om een project rendabel te maken. Het systeem voorkomt tegelijk oversubsidiëring.

Het Vlaams Energieagentschap besliste nu dat het PV-project Cable Park Terhills voorlopig een bandingfactor van 0,843 krijgt, wat overeenkomt met ongeveer 78,4 euro per opgewekte MWh voor een periode van 10 jaar. Het zonneproject in Dilsen-Stokkem zal een piekvermogen hebben van 1,2 MW. De elektriciteit wordt in hoofdzaak lokaal verbruikt, door het Cablepark en het vakantiepark. Het resterende deel wordt op het net geplaatst.

Innovatie

Net zoals het eerder goedgekeurde drijvende zonnepanelenproject van het zandontginningsbedrijf Sibelco in Dessel, zal ook het PV-project Cable Park Terhills innoverende technologieën gebruiken. Naast de 70 procent standaard drijvende zonnepanelen, zal dertig procent van een nieuwe soort zijn: panelen met trackers die de zon steeds volgen, met een verhoogde helling tot 30 graden, dubbelzijdige zonnecellen en een actief koelsysteem.