Zo droog als de woestijn en toch stond de Kersenweg plots blank Birger Vandael

09 augustus 2020

15u36 0

Vreemde taferelen zondagochtend in Dilsen-Stokkem. Ondanks het snikhete weer en de aanhoudende droogte in ons land, stond de Kersenweg plots helemaal blank. Dit was het geval om 4.30 uur. Er werd een melding ingediend omtrent wateroverlast en water op de rijbaan. “Vermoedelijk het gevolg van een gesprongen leiding”, reageert politie Maasland. “De watermaatschappij werd op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse.”