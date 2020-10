Zeventiger steelt uit kledingcontainer Birger Vandael

11 oktober 2020

De politie Maasland betrapte zondag een 71-jarige man op heterdaad. Hij bevond zich in de vroege ochtend omstreeks 6.30 uur aan de Langs de Graaf bij een kledingcontainer. De man vluchtte met de fiets toen hij de politie zag, maar kon niet ontsnappen. Hij bleek in het bezit te zijn van twee zakken kleding die hij uit de container had gehaald. Bij een huiszoeking werden nog vijf gelijkaardige zakken gevonden. Een proces-verbaal werd bijgevolg opgesteld.