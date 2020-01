Zes jaar cel voor grootvader die zijn drie stiefkleindochtertjes misbruikt, vader van twee meisjes reageert: “Hopelijk kunnen meisjes nu met begeleiding aan hun toekomst werken” VCT

16 januari 2020

14u36 38 Dilsen-Stokkem Een 57-jarige man uit Dilsen-Stokkem is veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij tussen juni 2018 en maart 2019 drie van zijn stiefkleindochters misbruikte. De meisjes waren 9, 10 en 11 jaar oud op het ogenblik van de feiten. Eerst ontkende ‘pa’ke’ de feiten maar nadien gaf de vijftiger zelf toe dat hij hulp nodig had omdat hij ‘onbewust’ op jonge meisjes valt. “Ik hoop dat de meisjes nu met de nodige begeleiding aan hun toekomst kunnen werken”, benadrukt J., de papa van twee van de slachtoffertjes.

Papa J. was zelf in shock toen hij vernam dat zijn twee dochtertjes door hun stiefopa misbruikt werden. “Ik had het nooit van die man gedacht maar hij had blijkbaar twee gezichten.” Zelf hadden de meisjes hem niets verteld. “Maar achteraf gezien waren ze wel wat teruggetrokken, alsof ze me wel iets wilden zeggen maar het niet durfden.”

Grootvader M. bleef tijdens de procedure zijn onschuld uitschreeuwen. Volgens Kelly Issaris, de advocaat van papa J., woog vooral die houding zwaar door. “Hij beweerde zelfs dat de kinderen met hun geheime sisters club een samenzwering tegen hebben hadden georganiseerd. Maar toen de rechtbank hem vroeg naar het motief van die samenzwering, moest hij het antwoord schuldig blijven.”

De twee meisjes gingen samen met een ander stiefzusje regelmatig bij ‘pa’ke’ overnachten. De drie slachtoffers legden, onafhankelijk van elkaar, gelijklopende verklaringen af over het misbruik van hun stiefopa.

Vertrouwensband misbruikt

In zijn laatste verhoor in juni 2019 gaf M. toe dat hij hulp nodig had omdat hij ‘blijkbaar onbewust op jonge meisjes valt’. De strafrechter tilde zwaar aan de feiten. “Hij heeft zijn familiale band met de kinderen misbruikt om hen in een voor hen vertrouwde omgeving te krenken in hun emotionele verwachtingen. De feiten zijn zeer verontrustend gelet op de frequentie ervan, de schaalgrootte (drie slachtoffers, red.) en de vertrouwensband van de beklaagde met de slachtoffers.”

Naast de celstraf wordt M. ook vijf jaar uit zijn rechten ontzet en moet hij een schadevergoeding van 13.000 euro betalen aan zijn slachtoffers. Kelly Issaris: “Door de uitspraak worden de verschrikkelijke feiten niet ongedaan gemaakt, maar het is voor mijn cliënt wel een troost dat recht gesproken is.”

Voor vader J. is het bedrag van de toegekende schadevergoeding niet het belangrijkste. De toekomst van de kinderen, dat is wat telt. “Het is voor hen allemaal al moeilijk genoeg geweest. Ik hoop dat ze nu met de juiste begeleiding kunnen werken aan hun toekomst.”