Woningbrand in Maïsstraat BVDH

07 augustus 2019

17u11 0

In de nacht van dinsdag op woensdag was er een woningbrand in de Maïsstraat in Dilsen-Stokkem. Een 61-jarige stond buiten bij aankomst van de hulpdiensten. Aan de binnenkant werd het huis volledig verwoest. Er vielen geen gewonden bij de gebeurtenissen. “Vermoedelijk is de brand ontstaan door een kortsluiting”, klinkt het bij politie Maasland. Het slachtoffer wordt opgevangen door zijn familie. De brandweer moest nog een hele tijd nablussen.