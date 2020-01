Wietteler loopt met honderden planten tegen de lamp bij verkeerscontrole IB

22 januari 2020

01u01

Bron: Belga 0 Dilsen-Stokkem De lokale politie van de zone Maasland heeft een 26-jarige man uit Opoeteren (Maaseik) ontmaskerd als wietteler. De politie wilde de jongeman gisteren rond 15 uur bij een verkeerscontrole tegenhouden op de Vilvertstraat in Lanklaar (Dilsen-Stokkem). De man achter het stuur maakte rechtsomkeer om de controle te ontlopen. De politie zette echter de achtervolging in.

Na de onderschepping van het voertuig namen de agenten bij het openen van de laadruimte een sterke drugsgeur waar. In de laadruimte stonden meerdere kartonnen dozen met honderden wietplanten. De politie ging over tot de arrestatie van de 26-jarige man uit Maaseik. Er volgde een huiszoeking, waarbij de agenten een in werking zijnde wietplantage ontdekten.

De verdachte werd opgesloten met het oog op een voorleiding bij de onderzoeksrechter in Tongeren. Politie Maasland maakte de drugsvangst gisteren bekend.