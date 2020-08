Vrouw beschoten vanuit wagen in Dilsen-Stokkem SVM en DSS

06 augustus 2020

23u04 10 Dilsen-Stokkem Bij een schietincident in het centrum van het Limburgse Dilsen-Stokkem is een vrouw gewond geraakt. De politie is een zoekactie gestart. Parket Limburg heeft een gerechtsdeskundige ter plaatse gestuurd om de omstandigheden van het schietincident te onderzoeken.

Het incident deed zich rond 21.15 uur voor aan de sporthal. “Een vrouw werd door een nog onbekende schutter onder vuur genomen en geraakt aan het dijbeen. Ze is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar. De lokale politie deed de nodige vaststellingen. Er is een deskundige van Parket Limburg aanwezig”, zegt Bruno Coppin van Parket Limburg. “Het onderzoek is volop bezig. Op dit moment kunnen we nog niets zeggen over de omstandigheden van het schietincident.” De schutter zou zijn weggereden in een bestelwagen met Nederlands kenteken.