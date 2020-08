Exclusief voor abonnees Voor meer dan 200.000 euro buit bij twee inbraken in één week bij aircobedrijf: “Dit keer namen ze dure Mustang mee” Marco Mariotti

17 augustus 2020

12u55 0 Dilsen-Stokkem Dieven hebben zwaar toegeslagen bij koelbedrijf Klik in Lanklaar. Ze braken het magazijn en twee zeecontainers open, en gingen aan de haal met tientallen dure aircotoestellen. “Achterin stond mijn Mustang uit 1966 zonder batterij mét slot, en toch stalen ze die ook mee", zegt eigenaar Kevin Snijders (32). De totale schade loopt op tot meer dan 200.000 euro.

In de nacht van zondag op maandag hebben dieven toegeslagen op het bedrijventerrein in Lanklaar waar ook de zaak van Kevin Snijders ligt. KLIK is gespecialiseerd in koeltechnieken en met de hitte van de afgelopen weken had hij extra veel stock voorzien. “Ik liet zelfs twee zeecontainers op het terrein zetten zodat ik genoeg dozen kon opslaan", vertelt Kevin.

