Voor 70.000 euro nieuwe fietsenstallingen aan scholen MMM

07 juni 2019

18u35 0 Dilsen-Stokkem Het stadsbestuur gaat nieuwe fietsenstallingen plaatsen aan de stedelijke basisscholen van Dilsen en de stedelijke humaniora.

“We hopen dat dit de leerlingen en personeelsleden zal aanmoedigen om meer en frequenter met de fiets naar school te komen", klinkt het bij het gemeentebestuur. “Dat is niet alleen beter voor het milieu en de verkeersdoorstroming, maar ook nog eens goed voor de gezondheid.”

De nieuwe fietsenstallingen kosten in totaal ruim 70.000 euro en worden grotendeels gefinancierd met klimaatsubsidies van de Vlaamse overheid. De juiste startdatum van de werken moet nog worden bepaald, maar de intentie is om de werken in de zomervakantie te laten uitvoeren.